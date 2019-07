AMA, il bonus ai netturbini… per lavorare

I netturbini sono pronti a incassare un premio per il loro «impegno straordinario» di queste settimane. Non è una puntata di Scherzi a parte, ma un accordo tra la municipalizzata dei rifiuti e i sindacati degli spazzini raccontato oggi dal Messaggero:

Tutto messo nero su bianco in un verbale siglato lo scorso 5 luglio, nel pieno della tempesta gestionale che ha trascinato la Capitale nelle secche maleodoranti della crisi dell’immondizia, con i sacchetti affastellati sui marciapiedi e i bidoni stracolmi per giorni. Pur di aumentare la «produttività» dei netturbini – beninteso, a parità di orario di lavoro – la società del Campidoglio è pronta a sborsare oltre 200mila euro a settimana di “extra” per i suoi 4mila addetti alla raccolta.

Per far fronte «al superamento delle problematiche emergenziali», l’Ama si è impegnata a sborsare «un riconoscimento straordinario pari a 12 euro per ciascuna giornata di effettiva prestazione svolta», moltiplicato per ciascun dipendente che lavorerà nei prossimi giorni,domeniche comprese. Della serie tutti-e-subito, i soldi saranno liquidati a stretto giro di posta. Cioè «con il primo cedolino di paga dopo la cessata emergenza, la cui durata è prevista in 15 giorni», come dice l’ordinanza della Regione Lazio.