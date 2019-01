La strana proposta di alleanza M5S-Juncker

Fabio Martini sulla Stampa oggi svela un retroscena assai curioso che riguarda il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker:

Il vecchio Jean-Claude Juncker, ricevendo Giuseppe Conte, gli sussurrò un consiglio, niente più che un consiglio: «Farò quel che posso per aiutarti sulla legge di bilancio. Ma nel prossimo Parlamento europeo ci saranno diverse forze che non aderiranno ai gruppi tradizionali e che potranno collaborare ai futuri equili

bri…». Come dire: i Cinque Stelle, se lo vorranno, potrebbero diventare decisivi nella prossima legislatura europea. Collaborando, da sponde molto diverse, con la forza che resterà il partito-guida anche nel prossimo Parlamento: il Ppe.

Una proposta interessata quella di Juncker: lui, assieme ad Angela Merkel e a tutti i cristiano-sociali moderati del Ppe, sta lavorando per costruire una maggioranza che faccia a meno della falange populista, destinata ad ingrossarsi nel prossimo Parlamento. Un bivio destinato a segnare un’epoca: Merkel e Juncker sanno bene che dentro il contenitore del Ppe, c’è un’ala (il bavarese Manfred Weber, l’ungherese Viktor Orban, l’austriaco Sebastian Kurz) che punta ad un accordo con i populisti alla Salvini e alla Le Pen.