Alla fine i calciatori della nazionale italiana non si sono inginocchiati per il Black Lives Matter

All fine è andata come era stato annunciato: i calciatori della nazionale italiana non si sono inginocchiati per il Black Lives Matter prima del fischio d’inizio degli ottavi di finale contro l’Austria. Gli Azzurri l’avevano fatto trapelare, e solo poco fa, prima della gara, Giorgio Chiellini lo aveva confermato: “Se ci inginocchieremo prima della partita? Credo non ci sia stata nessuna richiesta. Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il razzismo in un altro modo, con iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”. In verità, al posto di razzismo, ha detto “nazismo”. Ma si sarà solo confuso, forse perché emozionato per l’inizio della gara.

Nei giorni scorsi -lo abbiamo detto- lo avevano annunciato. Ma poi Leonardo Bonucci ieri in conferenza stampa aveva lasciato “speranze” a chi avrebbe desiderato vedere gli Italiani tutti uniti nella lotta contro il razzismo. Aveva detto: “Quando torniamo in hotel la squadra si riunirà e decideremo tutti assieme cosa fare domani”. Alla fine niente. Anche perché -dicono loro- l’Austria non si inginocchierà, e (ovviamente) non ha chiesto all’Italia di farlo. Ma la domanda è un’altra: perché mai l’Italia dovrebbe decidere se unirsi alla manifestazione per il Black Lives Matter solo se un’altra nazionale glielo chiede? Una domanda a cui, per ora, non si trova risposta. Per cui, quello che si può sapere (con non poco dispiacere) è solo che l’Italia, forse e semmai, lo farà solo per “solidarietà” verso altre nazionalità. Speriamo che invece non sarà così, e che qualcuno nello spogliatoio faccia cambiare idea agli Azzurri. E’ tardi, ma non ancora troppo.