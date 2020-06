Trasporto Aereo Italiano: ecco a voi Alitalia Tai

La nuova compagnia di bandiera si chiamerà Alitalia “Tai” (Trasporto Aereo Italiano). Repubblica fa sapere oggi che il nome della nuova compagnia aerea che nascerà dalle ceneri dell’ennesimo fallimento nel rilancio è stato definito, anche se manca tutto il resto: anche se all’interno del governo si cerca affannosamente di arrivare a scelte condivise per guidare una società che riceverà in dote tre miliardi di euro e una mission che molti vedono impossible, visto che si dovrà ripartire nel periodo peggiore che la storia dell’aviazione civile ricordi.

Se per la poltrona di presidente si parla insistentemente da settimane della ex numero uno di Enav Roberta Neri, per il posto più ambito di ad spunta – a sorpresa – il nome di Francesco Caio. Restano in auge Joerg Eberhart (oggi ceo di Air Dolomiti e manager vicino al capo di Lufthansa Carsten Spohr) e la soluzione interna Fabio Lazzerini, dirigente di Alitalia. Sullo sfondo continuano comunque a muoversi i profili di altri manager, come l’ex Fca Alfredo Altavilla e Roberto Scaramella che dal ruolo attuale di advisor, potrebbe trasformarsi in capo azienda. Tutto ciò in attesa della firma del decreto del ministero dell’Economia che darà il via alla nuova compagnia di bandiera.

Le prossime ore saranno decisive per capire se basterà questo atto ufficiale del ministero guidato da Roberto Gualtieri, oppure se ci sarà bisogno di un consiglio dei ministri con all’ordine del giorno il caso Alitalia. I tempi: Bruxelles aspetta di capire se ci sia discontinuità tra le due Alitalia, quella oggi in amministrazione straordinaria e quella di nuova costituzione. Il governo, in attesa che il premier Conte sciolga il rebus-nomi, potrebbe già inviare una sorta di piano industriale alla Commissione Ue nelle prossime ore. In sostanza si punta una compagnia agile, impegnata sul medio-lungo raggio con 105 aerei e pareggio di bilancio al terzo anno sui cinque di piano.