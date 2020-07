Il prestito per Alitalia prolungato

Il governo ha prolungato fino a fine anno il prestito di Alitalia, postdatando così la restituzione dei 400 milioni di euro ottenuti l’anno scorso dalla compagnia a in attesa della partenza della nuova società che sarà ricapitalizzata con i 3 miliardi di euro stanziati sempre dal governo nel decreto Cura-Italia. Spiega oggi Il Messaggero:

Senza la norma inserita nel decreto semplificazioni, Alitalia avrebbe dovuto rimborsare il governo entro la fine del mese. Ma il salvagente lanciato alla compagnia di bandiera non è l’unica novità nell’ultimo minuto inserita nel provvedimento che sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli articoli del decreto semplificazioni sono saliti a 65. Tra le norme inserite prima dell’invio del provvedimento alla Ragioneria generale per la bollinatura, c’è anche una modifica fino ad aprile del prossimo anno, per i quorum delle assemblee delle società per deliberare gli aumenti di capitale. «A condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale», dice il testo, «non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea» quando bisogna decidere su aumenti del capitale. Per il resto l’impianto del provvedimento viene confermato.