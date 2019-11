Alitalia, Lufthansa si allontana (e il fallimento si avvicina)

Lufthansa chiede che Alitalia sia «ristrutturata e ricostruita» in una newco prima di metterci dei soldi. Spiega oggi Repubblica che al netto di un eventuale accordo tra Angela Merkel e il premier Conte, nel corso del bilaterale di lunedì prossimo che potrebbe sbloccare la situazione, il passo indietro di Lufthansa mette in stallo il negoziato.

Il numero uno Carsten Spohr ha ribadito che il gruppo è interessato «solo ad investire in una nuova Alitalia ristrutturata», e quindi al termine di un’operazione di “dimagrimento” forzato dell’azienda, con almeno 2.800 esuberi e un taglio di 20 aerei dalla flotta. Una ristrutturazione dalla quale i tedeschi vogliono stare a distanza di sicurezza, sia per non impantanarsi in una pesante bagarre sindacale e sia per evitare uno scontro interno all’azienda. A quanto risulta, infatti, durante il cda di mercoledì sera, sarebbero emersi con forza i dubbi della maggioranza dei consiglieri, contrari ad un intervento diretto — da 150 milioni di euro — in Alitalia.