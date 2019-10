Alitalia, la missione impossibile di Lufthansa

Lufthansa ha scritto una lettera al ministero dello Sviluppo economico e le Fs rendendosi disponibile a una «forte intesa commerciale» con Alitalia. Scrive oggi Ettore Livini su Repubblica che si tratta di un’operazione di disturbo arrivata a cinque giorni dai termini per la presentazione di offerte vincolanti che — allo stato — ha poche speranze di decollare:

Francoforte non prevede investimenti finanziari nel capitale di Alitalia, non vuole lo Stato tra i soci e non ha mai fatto mistero di pretendere una cura lacrime e sangue da 5-6mila tagli per rimettere in rotta i conti del gruppo. Non solo: le nozze, anche solo commerciali, costerebbero 350 milioni di sanzioni alla società italiana per l’uscita dal consorzio internazionale Sky Team — quello con Delta ed Air France — e il trasloco in Oneworld, il polo dei tedeschi. La parziale apertura di Luciano Benetton a Lufthansa nella mattinata — «ha esperienza, quella che serve in Alitalia» — è stata seguita da una mezza retromarcia qualche ora più tardi («non abbiamo preferenze sui partner», riferiscono fonti Atlantia). E l’unica ipotesi concreta al momento sul tavolo per Alitalia resta così la cordata Fs-ministero del Tesoro-Delta-Atlantia cui si lavora con gran fatica da mesi.