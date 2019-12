Alitalia, il piano del commissario Leogrande

Su Alitalia l’avvocato Giuseppe Leogrande, 56 anni, pugliese, nuovo commissario unico nominato dal governo Conte BIS si è già messo al lavoro. Nel suo curriculum c’è il successo della ristrutturazione di Blue Panorama e tra i suoi obiettivi ci sono i 2500 esuberi, meno costi e Lufthansa all’orizzonte. Spiega oggi Il Messaggero:

Il piano del super commissario parte, secondo quanto risulta al Messaggero, da un cifra chiave. L’obiettivo è contenere gli esuberi entro quota 2.500, circa 1.500 in più rispetto ai dipendenti già oggi in cassa integrazione. Molto meno rispetto ai desiderata di Delta e Lufthansa che puntavano, come noto, a quota 6 mila.

La novità è che l’avvocato pugliese vuole gestire gli esuberi sfruttando al massimo tutti gli ammortizzatori sociali esistenti e, sopratutto, intende chiederne di nuovi proprio al Mise: prepensionamenti mirati e “scivoli” per favorire al massimoleuscite, evitando,come già sottolineato dal ministro dello Sviluppo Patuanelli, macelleria sociale e spacchettamenti. Di certo Palazzo Chigi farà di tutto per favorire questo processo, puntando anche misure “creative”, come la solidarietà espansiva o altri strumenti da studiare ad hoc.