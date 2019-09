Alitalia, il cip di Delta è 120 milioni

Gli americani di Delta sono disposti a salire dal 10 al 12% nella Nuova Alitalia. E quindi a sborsare 120 milioni per restare nella partita. Lucio Cillis su Repubblica oggi racconta che anche se mancano alcuni dettagli al documento definitivo, lo schema con il quale i soci in pectore parteciperanno alla nuova società è delineato.

Delta dovrebbe salire dal 10% preventivato al 12% circa, mentre il controllo dello Stato sarebbe delegato al ministero dell’Economia col 15%. I partner italiani, Ferrovie dello Stato e Atlantia, dovrebbero stabilizzare la propria quota intorno al 36,5% ciascuno. In totale si ragiona su un capitale iniziale davvero risicato e compreso tra 900 milioni e un miliardo, una somma nettamente inferiore ai due miliardi di euro (minimo) necessari per far partire senza affanno una nuova compagnia aerea.