L’uso del contante in Italia e in Europa

In Italia si paga in contanti l’86% degli acquisti. In Europa la quota di pagamenti cash si ferma al 78,8%. Questi sono i numeri che deve affrontare chi oggi propone la guerra al contante e le detrazioni per chi paga con il bancomat e con la carta di credito. Mentre il resto del mondo ha già ampiamente raggiunto la frontiera dei pagamenti con app e telefonini, con addirittura l’Africa subshariana saltata direttamente dal baratto al mobile payment, qui da noi ancora si discute di cash e carte di credito. Nel Paese degli oltre cento miliardi di evasione, almeno dal 2002 si prova a mettere mano alla questione, con una schizofrenica altalena di innalzamenti e abbassamenti delle soglie all’uso del contante. Spiega oggi Repubblica che dal 2002 al 2016 la soglia “generale” al contante è stata modificata per otto volte (l’ultima, l’innalzamento da 1000 a 3000 euro targato Renzi) e potevano essere nove in caso di governo gialloverde ancora in piedi («Fosse per me – la dichiarazione dell’allora ministro degli Interni Salvini – non ci sarebbe alcun limite ai contanti. Ognuno sia libero di spendere come e quanto vuole»).

Un ciclico allentamento delle soglie, in barba agli altrettanto periodici allarmi di Bankitalia: «Il contante – si leggeva, ad esempio, in un rapporto dell’Unità di informazione finanziaria di Palazzo Koch – offre opportunità per la corruzione e l’evasione fiscale». Concetto rafforzato un anno fa dall’indagine, sempre di Bankitalia, su 6810 Comuni, che dimostra come ogni 2 milioni in più di versamenti cash, i reati della criminalità organizzata crescano dell’1%.