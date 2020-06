Arriva un bonifico da 350 milioni per Alitalia. Sono soldi aggiuntivi rispetto ai fondi stanziati per l’amministrazione straordinaria, che ammontano a un miliardo e mezzo di euro. Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore spiega oggi che si tratta di soldi stanziati a compensazione dei danni subiti dal Coronavirus:

«Il percorso dei 350 milioni terminerà questa settimana, dopodiché firmeremo il decreto, poi c’è la registrazione… Ci vorrà qualche giorno», ha detto Patuanelli. Secondo il ministro al 31 maggio la compagnia «aveva 232 milioni in cassa. Non abbiamo preoccupazioni sulla cassa». Ma quest’affermazione non chiarisce la situazione finanziaria, perché la compagnia calcola nella cassa anche gli anticipi sui biglietti per voli futuri. Inoltre dal 13 marzo Alitalia beneficia della liquidità per i biglietti dei voli cancellati e non rimborsati. Secondo altri Alitalia potrebbe aver ricevuto un’anticipazione dei 350 milioni. Giorgio Mulé (Fi) in un’interrogazione ha chiesto a Patuanelli di spiegare «i dati economici concreti» e ha parlato di «deficit di chiarezza». Alitalia si finanzia anche con un altro stratagemma: vende biglietti per voli in agosto da Linate nonostante l’aeroporto sia chiuso, come riferito dal Sole 24 Ore.com.