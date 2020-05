Alice Salvatore via dal M5S?

Il Fatto Quotidiano scrive oggi che Alice Salvatore, consigliera regionale in Liguria per il MoVimento 5 Stelle e fedelissima della prima ora al partito di Beppe Grillo, potrebbe annunciare l’addio al M5S in una conferenza stampa convocata per oggi. La Salvatore vorrebbe candidarsi alla presidenza della Regione in autonomia:

Alice Salvatore, attuale capogruppo del Movimento 5 Stelle in RegioneLiguria e candidata designata dalla votazione su Rousseau, va verso la candidatura autonoma. La spaccatura con parte del Movimento è in atto da mesi e ruota attorno alla possibile alleanza col centrosinistra alle Regionali inizialmente previste per la primavera e adesso rinviate ai prossimi mesi. La Salvatore, contraria all’alleanza e fedele alla linea dell’ex capo politico Luigi Di Maio, ha annunciato per oggi una conferenza stampa dove chiarirà le sue intenzioni.

A complicare la sua posizione è stata la scelta degli iscritti a Rousseau, che a marzo hanno detto sì all’alleanza con la sinistra per battere Giovanni Toti. La capogruppo potrebbe perciò correre in maniera autonoma, rinunciando al simbolo del Movimento e creando una propria lista.

