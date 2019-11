L’informatico della banda di Piscitelli e il nome del killer di Diabolik

Federica Angeli su Repubblica Roma oggi racconta un dettaglio importante nella vicenda della banda di Piscitelli e Fabretti che riguarda Alessandro Telich, er Tavoletta, un informatico che riforniva i componenti di cellulari che non potevano essere intercettati dalla polizia. Telich potrebbe infatti conoscere la persona che Diabolik avrebbe dovuto incontrare al Parco degli Acquedotti:

C’è però un episodio dai contorni inquietanti nell’ordinanza “Grande raccordo criminale” . A Fabietti viene restituita una partita di cocaina, chiamata “Audi” da un corriere perché non riesce a piazzarla essendo di pessima qualità. Fabietti non la prende bene e Diabolik contatta chi l’aveva venduta spacciandola per buona. Qualcosa che evidentemente il fornitore del Sud non gradisce. A questo punto diventa fondamentale una figura della banda di cui Piscitelli si avvaleva: Alessandro Telich, er Tavoletta.

Si tratta di un informatico titolare di una società araba di apparecchiature e servizi di controspionaggio che per anni ha blindato tutte le attività di Piscitelli e soci installando software sui cellulari che rendevano impenetrabili alle forze di polizia messaggi e comunicazioni. Telich negli ambienti della mala romana vendeva la sua app a 3000 euro per criptare i cellulari ai criminali attraverso Fabietti. Alla banda di Diabolik garantiva il massimo. E così aveva fatto con i tre cellulari di Piscitelli che, all’indomani dell’omicidio, sono stati spediti in America proprio perché in Italia non vi erano sistemi in grado di decodificarli.