Alessandro El Motassime: chi è il figlio di Teresa Bellanova

Si chiama Alessandro El Motassime il figlio di Teresa Bellanova che ieri è diventato per qualche secondo attore non protagonista di Otto e mezzo quando ha ricevuto i complimenti di Lilli Gruber: “È un gran bel figliolo, complimenti!”. È nato nel 1991 ed è l’unico figlio di Teresa Bellanova e Abdellah El Motassime, l’interprete magrebino. I due si sono conosciuti durante una missione della CGIL in Marocco dove lui faceva l’interprete.

Alessandro El Motassime è nato a Lecce e studia medicina a Roma.

Leggi anche: Matteo Salvini e l’orzaiolo che si cura con camomilla e olio