Anche per Aldo Grasso la D’Urso dovrebbe finirla con Adriano Panzironi

Aldo Grasso, critico tv del Corriere della Sera, oggi torna sulle buffonate di Barbara D’Urso che porta in televisione Adriano Panzironi. Grasso spiega che il guru delle diete ha due strategie per difendersi dalle accuse: continuare a ripetere che non fornisce prescrizioni mediche e non lasciar parlare mai l’interlocutore minacciando querele. Poi si concentra sull’atteggiamento criminale di Canale 5:

E qui Barbara D’Urso ha molte colpe: a lei la cagnara farà gioco, ma quando c’è di mezzo la salute delle persone forse un maggior controllo andrebbe esercitato. Non certo con Eleonora Giorgi. Ma la domanda vera è: perché Mediaset continua a invitare Panzironi? Mi rivolgo a Piersilvio Berlusconi, a Fedele Confalonieri, a Gina Nieri, a Mauro Crippa e chiedo loro: ma avete mai visto «Il cercasalute»?

Al di là di ogni giudizio personale, il ministero ha imposto questa sovrimpressione nel corso di tutta la trasmissione: «Avviso del ministero della Salute: il Sig. Adriano Panzironi non possiede alcun titolo abilitante alla prescrizione o elaborazione di diete, il ministro della Salute invita a consultare sempre il proprio medico curante. Attenzione: secondo il parere del Consiglio superiore della sanità, emesso nella seduta del 9 ottobre 2018, il metodo “Life 120” si basa su argomentazioni non supportate da evidenze scientifiche e incorre in imprecisioni ed errori gravi». Non basta questo per starne alla larga?

