La storia degli alberi abbattuti per il 5G

L’emergenza democratica di oggi riguarda la strage di alberi per il 5G. L’allarme viene lanciato su Facebook e ovviamente transita di bacheca in bacheca fino ad arrivare a Twitter e stavolta il colpevole è il presidente del Consiglio: “Ringraziamo Conte per questo scempio che sta avvenendo in tutta Italia per installare un micidiale 5G che nessuno ha chiesto”, recita il messaggio diventato virale.

La storia degli alberi abbattuti per fare il 5G

La foto è stata scattata alla cittadella di Pisa e però, secondo quanto scrive chi l’ha caricata su facebook per primo, il 5G nell’occasione non c’entra nulla. La pagina facebook Per Pisa Cittàperta scrive che si tratta di una riqualificazione: «Queste piante erano davanti agli Arsenali Medicei da sempre. La “compulsione” da panchine, aiuole e ciclamini dell’Assessore Latrofa e della Giunta, sta facendo un obbrobrio dietro l’altro ai danni della Città».

Anche nell’aprile scorso a Cesena era nata la stessa storia degli alberi abbattuti per fare il 5G, fino a quando il sindaco Lattuca non aveva spiegato che con l’abbattimento la tecnologia non c’entrava nulla: “Non mi sottraggo alla domanda – ha risposto Lattuca – l’abbattimento è motivato da ragioni scientifiche. Sono i tecnici che ci informano sullo stato di salute degli alberi, e quello era malato, addirittura a rischio crollo”. Ma ai true believers non la si fa, e allora ecco questo video di Massimo Mazzucco ricaricato per fermare il complotto degli alberi abbattuti per fare il 5G.

Come ha spiegato qualche tempo fa Butac, il video è stato pubblicato il 7 luglio 2019: