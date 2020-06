La domanda semplificata per gli aiuti a fondo perduto partite iva

Il Sole 24 Ore spiega oggi che i requisiti previsti per le tre tipologie di aiuto da erogare con riferimento al mese di maggio, che si rivolgono a diverse categorie di partite Iva, seguono logiche simili ma con dettagli ed effetti differenti. Le partite Iva della gestione separata e i professionisti delle Casse privatizzate, ad esempio, non possono essere già pensionati per avere l’indennità, mentre per accedere al contributo a fondo perduto destinato agli autonomi questo vincolo non c’è.

Di conseguenza le partite Iva pensionate in ambito Inps possono far domanda per il contributo a fondo perduto, se hanno gli altri requisiti, mentre questa possibilità è espressamente vietata per gli iscritti alle Casse. Il limite di reddito, invece, si applica per l’accesso al contributo a fondo perduto ed è ben più elevato di quello per i professionisti degli Ordini che attualmente sono esclusi dall’aiuto loro destinato se nel 2018 hanno superato i 50mila euro. […]

Cambiano anche gli enti a cui vanno presentate le relative richieste: Inps per la gestione separata, agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto, Cassa di previdenza a cui è iscritto il professionista per l’indennità che viene erogata nell’ambito del Fondo per il reddito di ultima istanza.