Anche i Nas al convegno di Adriano Panzironi all’Eur

Adriano Panzironi, guru di Life 120, oggi riunisce i suoi seguaci al Palazzetto dello Sport dell’Eur a Roma. Secondo gli organizzatori oggi cinquemila persone da tutta Italia arriveranno ad ascoltarlo, ma, scrive il Messaggero, tra il pubblico ci saranno anche i carabinieri del Nas: c’è l’ipotesi sempre presente di vietare la vendita dei prodotti, visto che le promesse di Panzironi rischiano una pericolosa invasione nel campo della medicina.

Panzironi vende integratori e un libro che mette insieme stile di vita, alimentazione e attività fisica. Servono a vincere una raffica di malattie, stando alle testimonianze che vanno in onda sul canale monotematico, seguite da una precisazione autoassolutoria in cui si dice di mantenere sempre il rapporto con i medici (anche se poi ogni tanto si spiega che la «medicina moderna ha fallito»).

Panzironi su Facebook fa sapere che oggi si faranno le ore piccole all’Eur:sicominciaalle 10 (bisogna registrarsi e l’ingresso è gratuito) ma lui incontrerà «il Popolo Life 120 alle 23.30». E firmerà anche le copie dei suoi libri. Sarà fondato l’albo degli «Angeli del Life 120», dei volontari che potranno incontrare in forma privata Panzironi. E conoscere «i nuovi progetti in difesa dello stile di vita Life 120».

La “terapia” di Panzironi però non è mica gratis. Gli integratori della Life 120 vanno presi per tutta la vita e il costo mensile del trattamento è di 250 euro al mese (non rimborsabili dal SSN). Il che significa che un paziente che segue il metodo Panzironi spenderà fino a tremila euro all’anno per comprare delle pastiglie che non hanno alcun effetto sulla sua malattia.

