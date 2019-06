Se perfino Adriana Volpe sfotte Freccero

Per Carlo Freccero non dev’essere un eccellente momento dal punto di vista professionale se persino Adriana Volpe su Instagram si permette di far notare le assurde scelte editoriali del direttore di Raidue. Insomma, che quella di Freccero non sarà una stagione indimenticabile nella storia del servizio pubblico pare ormai un fatto appurato.

La Volpe, che soltanto nel finale del messaggio ammette che parlare così esplicitamente potrebbe portare problemi, prima spiega che le scelte editoriali di Freccero sono state finora disastrose:

Ditemi che questi dati non sono veri: su Rai2 ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano …). Prendo atto che “Mezzogiorno in famiglia”, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share) è stato chiuso!

Ditemi che non è vero che Lucci per 6 puntate di Realiti ,come ho letto su vari articoli , prende 500.000 euro perché se veramente fosse così, in proporzione Fazio prende poco. Mi fate capire perché si chiude una produzione interna Rai e si prevedono produzioni esterne? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio …altrimenti si perde il posto di lavoro.