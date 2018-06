A Roma i bus non passano ma ATAC premia gli autisti

Repubblica Roma oggi racconta il patto firmato dal management di ATAC con i sindacati: un accordo in nove punti dove spuntano premi agli autisti ATAC e ai conducenti della metropolitana:

Al termine di un lungo faccia a faccia con i manager di Atac, le sigle hanno firmato un accordo in nove punti. Scorrendo il verbale, un lungo report in cui si rintracciano nuovi turni e orari, spunta anche il capitolo relativo ai premi. «Le parti — si legge nel documento — concordano di avviare entro fine mese la sperimentazione di un nuovo sistema premiante, a partire dagli operatori di esercizio e dal personale di manutenzione, teso a incentivare il rispetto dei valori di produzione chilometrica previsti in budget».

Se i bus percorreranno tutti i chilometri possibili (non quelli previsti dal contratto di servizio, perché non ci sono mezzi a sufficienza da mettere in strada) scatterà il bonus. Qualora il modello dovesse rivelarsi vincente, «sarà elaborato un sistema premiante che coinvolgerà tutto il personale». Come detto, c’è anche il premio per chi ha lavorato sulla linea C della metropolitana, oltre 80 persone: «Le parti convengono di attribuire un riconoscimento omnicomprensivo una tantum di 280 euro agli addetti in forza per l’impegno prestato per l’intero periodo preliminare e propedeutico all’apertura della nuova tratta Lodi-San Giovanni».