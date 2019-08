La vera storia del 70% che prende il reddito di cittadinanza senza averne diritto

Ieri il viceministro dell’Economia leghista Massimo Garavaglia ha anticipato i risultati di un’indagine della Guardia di Finanza sostenendo che il 70% di chi è stato controllato in realtà non ne avesse diritto. La sua collega M5S Laura Castelli ha smentito tutto sostenendo che l’indagine non esistesse. I grillini, in piena trance agonistica, hanno dichiarato a mezzo agenzia di stampa che l’INPS aveva smentito Garavaglia. Invece, spiega oggi Il Messaggero, dall’Inps, informalmente, hanno fatto sapere che dall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza ha scoperto 3mila furbetti che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza, ma nonostante questo continuavano a lavorare in nero. I controlli sarebbero poco meno di 4.500 a fronte di 922.487 sussidi già erogati. Finora, poi, le Fiamme gialle avrebbero ricevuto sempre da via Ciro il Grande non più di 600mila nominativi dei beneficiari.

Come detto, stando alle notizie che rimbalzano dall’Inps, le verifiche dalla Gdf effettuate sarebbero poco meno di 4.500, spesso all’interno di più generali controlli contro il sommerso e il mancato pagamento di contributi pensionistici. Anche se i militari avrebbero portato alla luce vicende molto allarmanti: a Carini, in provincia di Palermo, la Guardia di finanza ha scoperto in un ristorante 7 addetti in nero su 11 totali che percepivano anche il reddito. A Castrovillari sono state denunciate 8 persone per lo stesso reato. C’è poi il caso del fruttivendolo che, nonostante regolare bottega a Crotone, percepiva il reddito ma non dichiarava un euro al fisco. Poco lontano, a Montegiordano nel Cosentino,due uomini intascavano il reddito di giorno e di notte lavoravano – senza contratto – come guardiani in un supermercato e in un lido balneare.

Quindi: non si trattava di controlli specifici sul reddito e nemmeno di controlli a campione, ma di controlli su altre irregolarità che hanno fatto emergere quelle del reddito di cittadinanza. Quindi, la storia del 70% che lo prende senza averne diritto è una balla. Invece l’idea di annullare le clausole IVA con i risparmi del RDC, vero obiettivo di Garavaglia, è una stronzata.

Leggi anche: «Il 70% di chi riceve il reddito di cittadinanza non ne ha diritto»