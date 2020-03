Partite IVA: l’assegno da 600 euro a fine mese

L’assegno da 600 euro per le partite IVA ai tempi del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 arriva alla fine del mese di marzo. Il bonus di 600 euro “è previsto per 5 milioni di autonomi: si riferisce a marzo e sarà accessibile dal sito dell’Inps”, ha dichiarato a diMardtedì il presidente dell’INPS Pasquale Tridico. Il bonus – ricorda – è previsto per autonomi, turismo, lavoratori agricoli, spettacolo e professionisti: “basterà un pin da richiedere direttamente sul sito Inps con un messaggio di conferma sul cellulare”. Le procedure sul sito – aggiunge – “dovrebbero essere attivate dalla prossima settimana” e “non c’è un requisito per accedere se non per il turismo per il quale bisognerà dimostrare di aver lavorato fino al 17 marzo”. Insomma “una sorta di reddito di cittadinanza universale”.

I 600 euro dell’indennità “sono rivolti a tutta la platea dei lavoratori autonomi, e devono essere resi disponibili entro questo mese, dalla settimana prossima l’Inps metterà sul sito il modulo per richiesta online che dovrebbe portare l’accredito tempestivo sul conto corrente”, ha sottolineato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell’audizione, in videoconferenza, delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulle misure economiche adottate per l’emergenza Coronavirus. Spiega oggi Enrico Marro sul Corriere della Sera: