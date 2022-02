La deputata di Fratelli d’Italia prova a ironizzare sulla gaffe dei “500 milioni di italiani” | VIDEO

Prendere l’ironia dei social con altrettanta ironia. Alla fine, Ylenja Lucaselli ha accettato le “critiche” piovute su di lei dopo aver pubblicato su Facebook un post (con tanto di card social firmata a suo nome e con il “timbro” di Fratelli d’Italia) in cui parlava di “500 milioni di italiani” che dal 15 febbraio sono senza stipendio e senza lavoro a causa dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Si trattava, ovviamente, di una gaffe inconsapevole visto che la rimozione dalla sua pagina ufficiale è arrivata solo dopo che i primi screenshot sono iniziati a circolare.

“500 milioni di italiani”, Ylenja Lucaselli ironizza sulla sua gaffe

“Popolo del web, grazie grazie grazie. Per tutti i messaggi, per tutti i post, per tutti i re-tweet per un refuso. Eh sì, capita di sbagliare ed è capitato anche a me. Pazienza. Credo che tutti nella vita facciano un po’ di errori. E dopo tutto, però, chiediamoci: potrebbe essere questa la vera risposta all’avanzata cinese? E potrebbe essere anche, forse, la risposta al motivo per il quale c’è così traffico in Italia? A parte gli scherzi, io credo che tutto questo sia importante semplicemente per un motivo: perché riporta all’attenzione il tema fondamentale e il tema fondamentale è che ci sono quasi 500 mila italiani – lo dico bene questa volta – a casa, che non possono lavorare a causa del Green Pass. A ogni modo, se avessi il caschetto giallo dell’ingegner Cane di Mai Dire Gol, mi divertirei insieme a voi per dire: siamo mille milioni”.

La gaffe, dunque, si risolve con l’ironia. Sempre con le modalità di una parlamentare di Fratelli d’Italia che, anche nel tentativo di sdrammatizzare su se stessa, riesce a tirare in ballo “l’avanzata della Cina”. Però questi sono dettagli. L’importante è avere la consapevolezza che in un Aula del Parlamento non ci sono persone che credono che nel nostro Paesi ci siano 500 milioni di italiani. Anzi, 500 milioni di persone over 50 non vaccinate.