La deputata di Fratelli d’Italia che dice che in Italia ci sono 500 milioni di italiani

L’Italia ha un problema di sovrappopolazione, almeno prendendo per buoni i dati raccolti e diffusi via social (prima di cancellarli) dalla deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. Secondo la parlamentare sovranista, infatti, con l’obbligo di Super Green Pass per gli over 50, ci sono almeno 500 milioni (sì, milioni) di italiani che non potranno andare a lavoro e, quindi, non potranno portare a casa lo stipendio.

Ylenja Lucaselli, la deputata di FdI che parla di 500 milioni di italiani

“Ci sono più di 500 milioni di italiani che non potranno andare a lavoro e che non potranno portare a casa lo stipendio perché lo Stato ha deciso che per farlo serve un pass. Questa non è democrazia”. Il giudizio su cosa è e cosa non è democrazia lo lasciamo decidere ai lettori. Di certo, però, non è né matematica né statistica affermare che in Italia ci siano 500 milioni di cittadini. Anzi, quella cifra consterebbe solamente di quella piccola porzione di popolazione che ancora non si è immunizzata contro il Covid. Anzi, e qui la forchetta si riduce ancor di più, quella piccola parte di over 50 in età lavorativa che non si sono vaccinati.

Un errore nella compilazione di un post social? Certo, ma è una doppia gaffe perché quel pensiero è espresso sia in forma testuale che in una card social realizzata ad arte in cui si riporta quella stessa identica dichiarazione priva di senso (matematico, e non solo), con tanto di firma in calce di Ylenja Lucaselli e il marchio di Fratelli d’Italia. Insomma, ha voluto fortemente rivendicare la maternità di quella sua dichiarazione figlia di una gaffe, perché – probabilmente, almeno lo speriamo – quei 500 milioni sono circa 500mila. Una bella differenza tra quello che si grida (anche sui social) e la realtà inconfutabile dei dati.