Avete deciso di cambiare provider fisso sfruttando le offerte per i nuovi clienti oppure vi è stata proposta una promozione nuova di zecca che appare estremamente conveniente e imperdibile? Siete già in procinto di sottoscrivere il piano con l’operatore? Prendete ancora qualche minuto del vostro tempo e leggete i paragrafi seguenti. Scegliere tra le tante promozioni, infatti, non è facile e basta utilizzare un comparatore online (ad esempio) per rendersi conto di quante siano le proposte disponibili e apparentemente allettanti. Per non rischiare di sbagliare, ecco le 5 cose da controllare prima di firmare un contratto Internet e telefono, così da evitare situazioni spiacevoli e costi che non vi sareste mai aspettati. La convenienza sponsorizzata da una compagnia, infatti, nasconde spesso dei punti tutt’altro che ovvi ma che, in molti casi, diamo per scontati. Ecco, quindi, a cosa dovete fare attenzione.

1. Verificare la copertura

Probabilmente l’operatore vi avrà già informato in merito al tipo di connessione presente nella vostra zona e ai servizi compresi nell’offerta che volete attivare, ma il primo consiglio è comunque questo: effettuare un check autonomamente, magari sfruttando gli stessi servizi di verifica copertura che i provider mettono a disposizione sui propri siti ufficiali, attraverso le pagine dedicate alle offerte. In questo modo potrete avere la conferma su due aspetti molto importanti:

• la tecnologia utilizzata per Internet (ADSL, fibra misto rame o fibra ottica);

• il costo mensile del piano (in alcuni casi la stessa tariffa potrebbe avere un prezzo differente a seconda del tipo di tecnologia utilizzata o in base alla presenza o meno di reti di proprietà del provider).

Di solito le pubblicità delle offerte Internet casa mettono in evidenza il costo migliore e la velocità Internet massima fornita dal provider: non lasciatevi affascinare dagli spot e non firmate il contratto prima di aver fatto le verifiche necessarie.

2. Controllare vincoli del contratto e dei prodotti/servizi inclusi

Un’altra delle cose da controllare prima di firmare un contratto Internet e telefono riguarda i vincoli previsti dal piano: nonostante alcuni provider non li abbiano, la maggior parte di essi impegnano solitamente il cliente a mantenere la stessa offerta per almeno 24 mesi (oppure permettono di cambiare piano, ma con l’impegno di rimanere con il provider per almeno 2 anni). Stesso discorso potrebbe valere anche per l’attivazione, i servizi inclusi o gli apparati forniti in abbinamento al piano, i quali potrebbero prevedere vincoli o rate per i primi anni di contratto: è essenziale, quindi, conoscere nel dettaglio le modalità di inclusione di tali prodotti e servizi, nonché le tempistiche necessari per saldare i costi legati ad essi (ad esempio, un costo d’attivazione da pagare per 48 mesi, un modem proposto in vendita abbinata per 36 mesi, etc…).

3. Verificare se le caratteristiche dell’offerta fanno a caso vostro

Questo punto potrebbe suonare quasi ovvio e superfluo e, invece, sono in tanti a rimanere delusi già dalla prima bolletta o dalle prime sessioni di utilizzo del servizio: perché il canone non è quello che veniva sponsorizzato? Che cosa sono questi addebiti aggiuntivi in bolletta apparentemente non legittimi? Perché la connessione dati è così lenta? Spesso tutto ciò è dovuto ad una scarsa attenzione iniziale dell’utente rispetto alle caratteristiche del piano. Ecco alcune domande da porsi (e da porre al provider) prima di richiedere un’offerta:

• la connessione è ADSL, fibra ottica o fibra misto rame? Le prestazioni, come potrete immaginare, sono ben diverse a seconda della tecnologia con cui il servizio viene fornito;

• telefonate sono con o senza scatto alla risposta? Generalmente i piani con telefonate a consumo hanno canoni più ridotti e potrebbero essere più convenienti per chi non usa mai (o quasi mai) il servizio voce dalla linea di casa. Al contrario, utilizzando spesso le telefonate con scatto alla risposta, il costo mensile leviterà;

• le chiamate sono in VOIP o su linea tradizionale? Molti operatori oggi preferiscono puntare sulla prima opzione, sfruttando la rete dati ad alta velocità: ricordate, però, che con il VOIP sarà necessario mantenere il modem acceso per ricevere ed effettuare chiamate dal fisso di casa;

• quali servizi aggiuntivi posso escludere dal piano? Alcuni provider invitano i clienti ad associare all’offerta Internet e telefono delle opzioni o dei servizi aggiuntivi, i quali potrebbero essere a pagamento. Verificatene l’ utilità e a quali di essi è possibile rinunciare senza troppi rimpianti.

4. Qual è il metodo di pagamento previsto?

Solitamente la maggior parte delle compagnie accetta tutti i principali metodi di pagamento, dall’addebito su carta di credito e conto corrente al classico bollettino. Tuttavia le condizioni del contratto potrebbero cambiare a seconda della formula scelta: spesso vengono offerti sconti sul canone o altri vantaggi se si opta per un metodo di pagamento automatico, mentre con il bollettino potrebbero essere addebitati dei costi aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda l’invio della fatturazione assieme al modulo di pagamento in formato cartaceo.

5. È davvero l’offerta più conveniente per voi?

L’ultima delle cose da controllare prima di firmare un contratto Internet e telefono è l’effettiva convenienza dell’offerta, ovviamente tenendo conto di tutti i punti visti finora. Un confronto delle offerte Internet casa dei principali provider presenti nella vostra zona potrebbe essere di ulteriore aiuto per capire se il piano che state valutando è davvero quello più vantaggioso e offre tutti i servizi di cui avete bisogno. La scelta di una tariffa per il fisso, quindi, non deve essere mai affrettata: mettendo in pratica i consigli di questa semplice guida potrete prendere una decisione decisamente più oculata e ragionata, trovando in modo più semplice la soluzione ideale per le vostre necessità.