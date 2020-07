I dati della Protezione Civile sulla situazione del Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 11 morti e 181 positivi in più nel bollettino di oggi. Le regioni a zero casi sono la provincia di Trento, il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia, la provincia di Bolzano, l’Umbria, il Molise, la Basilicata e la Valle d’Aosta, dove però la regione ha confermato l’esistenza di un focolaio poche ore fa.

Il bollettino della Protezione Civile per il Coronavirus oggi in Italia

Nel Lazio attualmente sono 942 i positivi a Covid-19, di cui 194 ricoverati e 9 in terapia intensiva, mentre 739 sono in isolamento a casa. I deceduti sono 862, i guariti salgono a 6.773 e il totale dei casi esaminati è pari a 8.577. I casi nuovi sono dieci e c’è un decesso. In Lombardia c’è invece un nuovo morto e 53 nuovi contagi. Si è verificato un aumento dei contagi registrati nel Milanese rispetto a ieri: oggi ci sono stati 21 casi, di cui 16 nel capoluogo. Ieri i positivi erano stati 14 nella Città metropolitana e 7 a Milano. Per quanto riguarda le altre regioni, il Veneto registra il decesso di 5 pazienti con Coronavirus e 24 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Il numero totale delle vittime, dopo giorni si stabilità, sale così a 2.069 (tra ospedali e case di riposo). I casi complessivi di contagio arrivano a 19.849 dall’inizio dell’epidemia. Stabile il numero dei ricoverati, 114, mentre diminuisce (-1) quello dei malati in terapia intensiva, 5, nessuno dei quali è positivo. Torna a crescere, infine, il numero dei soggetti in isolamento fiduciario domiciliare, 2.790. Sei sono i nuovi casi di Covid-19 sono stati diagnosticati in Sardegna, di cui tre riguardano migranti sbarcati sulle coste meridionali dell’isola in questi giorni. Gli altri si registrano nel Sassarese e nella Città metropolitana di Cagliari. Il numero complessivo dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale così a 1.392 i casi, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale.

Sono 11 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore nelle Marche: 4 in provincia di Pesaro-Urbino, legati al focolaio di Montecopiolo, dove nelle scorse settimana si era tenuta una cena di classe e la lista dei contagiati (inizialmente cinque) si sta allungando, visto che sono un centinaio le persone in quarantena e in attesa di essere testate; 4 in provincia di Macerata, tra le quali una persona proveniente dall’estero, un paucisintomatico con tampone effettuato a domicilio dall’Usca; 1 in provincia di Fermo, che è già in isolamento domiciliare; 2 in provincia di Ascoli Piceno, appartenenti a un cluster familiare individuato dopo l’accesso a prestazioni sanitarie. Quattro sono casi positivi e nessun decesso a causa dell’epidemia da Covid-19 oggi in Puglia. I quattro nuovi contagi, registrati rispettivamente 2 in provincia di Foggia e 2 in provincia di Lecce, sono stati rilevati sui 2772 test per l’infezione da coronavirus. Ieri i positivi erano stati 3 su 1052 tamponi. Si era anche verificato un decesso. Complessivamente finora i morti sono stati 551. In Toscana sono invece tre nuovi casi e tre decessi, nessuna guarigione. Si tratta della prima volta da una settimana a questa parte che si riscontrano nuovi deceduti a causa del virus. Resta invariata l’incidenza dei casi Covid negli ospedali. Attualmente sono 13 i pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Un nuovo contagio in provincia di Pescara e un decesso per un totale di 472 vittime si registra invece nella regione Abruzzo, che annuncia un ricoverato in più in ospedale per un totale di 14 persone, 92 in isolamento domiciliare (8 in meno rispetto a ieri), un paziente in terapia intensiva e 2.790 dimessi/guariti, sette in più rispetto a ieri. Da inizio emergenza i positivi sul territorio sono 3.369, attualmente 107, 7 in meno rispetto a ieri.