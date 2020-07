L’andamento del coronavirus in Lombardia oggi 28 luglio nel bollettino con i dati della Regione: oggi 53 nuovi positivi e dopo 4 giorni senza decessi una vittima Coronavirus oggi 28 luglio in Lombardia: i dati del bollettino Tra i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore la Regione Lombardia specifica che 9 sono ‘debolmente positivi’ e…

L’andamento del coronavirus in Lombardia oggi 28 luglio nel bollettino con i dati della Regione: oggi 53 nuovi positivi e dopo 4 giorni senza decessi una vittima

Coronavirus oggi 28 luglio in Lombardia: i dati del bollettino

Tra i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore la Regione Lombardia specifica che 9 sono ‘debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologici. Sono stati effettuati 6.326 tamponi. I guariti o dimessi sono 99 mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 13 , uno in meno rispetto a ieri. I pazienti ospedalizzati nelle ultime 24 ore sono 14.

Nelle province i casi sono suddivisi con 21 casi a Milano, 16 solo a Milano città, 19 a Bergamo, 3 a Brescia e a Pavia. Varese presenta 4 positivi nelle ultime 24 ore mentre Como, Lecco, Mantova e Monza e Brianza sono a zero casi. “Buone notizie – ha detto l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, commentando i dati odierni – per 4 Province lombarde (Como, Lecco, Mantova e Monza) dove oggi non si riscontrano nuovi casi di contagio da Coronavirus. Oggi si registrano 14 pazienti ricoverati in più nei reparti dei nostri ospedali. Di questi, tuttavia, 10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare. Vale la pena ricordare che il tampone naso/faringeo viene eseguito a tutti i pazienti in fase di ricovero, indipendentemente dalla causa e dalla malattia riscontrata. Dei 53 casi odierni, 9 sono debolmente positivi e 19 riferiti a tamponi effettuati a seguito della positività al test sierologico”.

