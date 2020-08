Ieri 1411 nuovi casi e cinque decessi: i dati della Protezione Civile e il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia del ministero della Salute: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 28 agosto

I casi suddivisi per regioni: in Toscana oggi 82 casi in più rispetto a ieri: sono 11.595 da inizio emergenza. L’età media degli 82 casi odierni è di 35 anni circa. 20 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 9 per motivi di vacanza (5 Grecia, 3 Spagna, 1 Croazia). 16 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (11 Sardegna, 5 altro). 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. C’è un nuovo decesso. In Veneto i nuovi contagi sono 135: il dato complessivo dall’inizio dell’epidemia raggiunge i 22.604 infetti. Si registrano nelle ultime 24 ore anche due vittime, per un conteggio totale di 2.119 morti . Con i nuovi focolai sul territorio si registra oggi un altro boom dei soggetti in isolamento, +1.074, per un dato complessivo di 8.110. Nelle Marche sono 17 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 783 tamponi. 4 positivi oggi in Basilicata su 613 tamponi processati. Si tratta di una persona residente nel comune di Rivello, due a Matera e una a Montescaglioso. In Alto Adige sono 8 i nuovi casi su 1.281 tamponi esaminati: non si registrano nuovi decessi. In Abruzzo 20 nuovi positivi: il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Sul totale dei casi positivi11 sono in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti (+1), 4 in provincia di Pescara), 4 in provincia di Teramo, 31 fuori regione e 5 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza”. Vincenzo De Luca anticipa il bollettino della Campania spiegando che oggi nella regione ci sono 180 nuovi contagi: “Oggi abbiamo un dato che è rilevante: sono 180 i contagi, concentrati in larga misura nelle tre Asl di Napoli e 27 nella Asl di Salerno perché è stato individuato un focolaio in un’azienda agricola con lavoratori extracomunitari, mancati controlli e quant’altro. Questi 180 contagi – ha spiegato De Luca – sono risultato anche della catena di contagi che abbiamo ricostruito rispetto ai positivi dei giorni scorsi. Quando diciamo che abbiamo avuto 130 positivi, dobbiamo sapere che poi le Asl attivano i controlli sui contatti stretti, che ti porta ad individuare altri positivi. Ma se non facciamo oggi questo lavoro noi ci prendiamo in giro, perché questo vuol dire che tra un mese o due mesi avremo davvero dati drammatici”. In Puglia oggi 52 nuovi positivi: 15 riguardano persone rientrate dopo un periodo di vacanza in Sardegna. Dopo Malta, Grecia, Spagna e Croazia, sembra essere questo il nuovo “fronte” epidemiologico. Nel dettaglio, i positivi sono due residenti in provincia di Bari tornati dall’isola due giorni fa; poi c’è una famiglia di 5 persone che abita nella Bat; altri 5 casi sono stati rilevati in provincia di Taranto, uno del Foggiano e due nel Leccese. Al momento, però, è in provincia di Bari la situazione più delicata, anche oggi quasi la metà dei contagi in Puglia sono stati rilevati nel Barese, per la precisione sono 20 i casi di cui per 10 è stato necessario il ricovero negli ospedali.

