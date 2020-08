Dopo i 152 contagi di ieri i dati sul Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus oggi 28 agosto nel Lazio

Intanto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato spiega:”Sui test sierologici agli insegnanti e a tutti gli operatori scolastici, ad oggi è stata superata la quota 5mila test, secondo le modalità concordate con l’Ufficio scolastico regionale. Il tasso di sieroprevalenza è coerente con i dati dell’indagine Istat, pari all’1,2%. Ricordo – prosegue in una nota – che l’adesione all’indagine è individuale, volontaria e gratuita. Basta rivolgersi al proprio istituto scolastico di riferimento”. D’Amato annuncia anche che “Presto in ogni Asl nasceranno le équipe anti Covid per le scuole, coordinate dai referenti dei Servizi di igiene delle Asl”, commentando in una nota il via libera al documento dell’Istituto superiore di sanità con le indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia.

