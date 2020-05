Coronavirus: i 20mila morti dimenticati

Dopo l’ISTAT ora anche una ricerca dell’Inps che si basa sulla mortalità degli anni scorsi per vedere quanto è più alta quella del 2020 sostiene che ci sono quasi 20mila decessi in più che andrebbero attribuiti al Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID-19 nei mesi di marzo ed aprile.

Attraverso i dati sui decessi che affluiscono regolarmente negli archivi dell’anagrafica e aggiornati al 30 aprile, l’Inps confronta la mortalità del 2020 con quella dei 5 anni precedenti. L’anno era cominciato bene: 10.148 morti in meno nel periodo 1 gennaio-28 febbraio 2020 rispetto a quelli attesi. Ma, come si vede dal grafico, dal 1° marzo le cose cominciano a cambiare. La curva dei deceduti 2020 rispetto a quelli previsti comincia a impennarsi ma solo una parte di questi è registrata come decessi Covid-19 attraverso i dati della Protezione Civile. Complessivamente nel periodo 1 marzo-30 aprile i morti sono stati 46.909 in più rispetto agli attesi, mentre i decessi registrati Covid-19 sono 27.938. Ne mancano all’appello ben 18.971, il 40%. Gran parte di questi sono deceduti Covid-19 ai quali non è mai stato fatto il tampone, forse perché morti in casa senza mai arrivare in ospedale. Altre sono morti indirette ma sempre causate dell’epidemia: “Persone che muoiono per altre malattie, perché non sono riuscite a trovare un letto d’ospedale o perché non vi si sono recate per paura del contagio” si legge nel rapporto.

Repubblica spiega oggi che l’Inps ritiene che “la quantificazione dei decessi per coronavirus, condotta utilizzando il numero di pazienti deceduti positivi fornito su base giornaliera dal dipartimento della Protezione civile è considerata poco attendibile, in quanto influenzata non solo dalla modalità di classificazione della causa di morte, ma anche dall’esecuzione di un test di positività al virus”.