La ZTL a Roma fino alle 19

A Roma sabato 7 dicembre, nel primo weekend del periodo pre-natalizio, i varchi della Ztl del centro storico resteranno chiusi un’ora in più: fino alle 19, invece delle 18. Per ora si tratta, ufficialmente, di un mese di sperimentazione: il provvedimento resterà in vigore fino a lunedì 6 gennaio. Ma l’intenzione è di restare così anche dopo la Befana, se le cose andranno per il verso giusto, per poi prolungare ulteriormente l’accensione degli occhi elettronici fino alle 20, tra maggio e giugno, sempre con l’esclusione della domenica e degli altri giorni festivi. La Ztl, dal 7 dicembre, sarà quindi chiusa dalle 6,30 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 14 alle 19 il sabato ed, eccezionalmente, nelle domeniche 8, 15 e 22 dicembre.

Intanto però la stazione della metropolitana di piazza Barberini nel migliore dei casi per Natale sarà riaperta soltanto in uscita. L’assessore capitolino alle attività produttive, Carlo Cafarotti, anche su richiesta di Confcommercio, aveva proposto l’istituzione di un «collegamento tra i parcheggi del centro (Ludovisi, Borghese, Cavour) con navette verso il Tridente».Ma l’unica linea che partirà, sempre da sabato 7, sarà la consueta navetta “shopping”, che eseguirà un percorso circolare nel centro storico. A cui si aggiungerà, ma soltanto nei fine settimana, il potenziamento delle metropolitane.

Leggi anche: Le auto senza assicurazione e revisione che circolano a Roma