Le auto senza assicurazione e revisione che circolano a Roma

Nelle strade di Roma c’è un milione di automobili senza assicurazione e revisione. Alcune sono abbandonate per strada, altre circolano normalmente ma potrebbero causare guai a tutti in caso di incidente. A svelarlo è l’ultimo report del centro elaborazione dati (Ced) della Motorizzazione, raccontato oggi dal Messaggero e aggiornato a fine settembre, che fotografa anche il sorpasso delle automobili immatricolate sulle patenti attualmente valide nella Città eterna: insomma, ogni romano abilitato alla guida possiede in media più di una vettura.

Complessivamente sono 2,4 milioni gli autoveicoli – quasi due milioni automobili, più tutti gli altri mezzi che rientrano in questa categoria, dai bus ai trattori che risultano immatricolati da residenti nel Comune di Roma e non “cessati”, quindi ufficialmente circolanti e così registrati alla Motorizzazione. Di questi appena 1,4 milioni risultano in regola con revisione e assicurazione, a cui si aggiungono altri 200mila a cui manca “soltanto” il certificato assicurativo.

Tutto il resto del parco circolante è totalmente fuorilegge: si tratta di quasi 600mila automobili, 60 mila autocarri, 1.500 trattori. Più quasi 250 mila veicoli “non classificati”, sfuggiti a ogni controllo. Se si prende in considerazione l’intero territorio di Roma e provincia, poi, il gap aumenta: 3,7 milioni di autoveicoli immatricolati, 2,2 milioni in regola. E il problema è ancora più rilevante se si considera la categoria dei motoveicoli: sui 480 mila ufficialmente circolanti nella Città eterna, appena 215mila, meno della metà, risultano in regola con revisione e assicurazione.

Leggi anche: La truffa delle auto intestate a prestanome