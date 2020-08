Il parco acquatico Zoomarine non rispetta le norme di sicurezza Covid? La denuncia arriva dall’associazione Earth che ha pubblicato le foto del pubblico ammassato mentre guarda lo spettacolo dei delfini.

“A Zoomarine gli spettatori seduti vicininissimi e senza mascherina”

Earth spiega che le sono pervenute “molteplici segnalazioni circa la situazione senza controllo che si è venuta a creare durante gli spettacoli di Zoomarine durante i quali gli spettatori sono seduti vicinissimi l’uno all’altro e senza mascherina in barba ad ogni precauzione e ai DPCM emanati dal Governo”. L’associazione ha segnalato le presunte violazioni alla polizia locale di Pomezia chiedendo controlli. Ma l’amministratore delegato di Zoomarine, Renato Lenzi ribatte di aver rispettato norme e protocolli, come spiega al Messaggero:

«Come parco acquatico all’aperto non c’è obbligo di mascherina – dice Lenzi – che invece imponiamo al ristorante, al bar e nelle toilette. Tuttavia da lunedì scorso raccomandiamo ai nostri ospiti di indossarla a partire dalle 18 e da domani (oggi ndr) lo faremo anche durante le dimostrazioni dei delfini e dei pinnipedi. I nostri ingressi sono contingentati e non entrano più di 1.500 persone al giorno rispetto alle 12mila che arrivavano la scorsa stagione. Il nostro protocollo anti Covid è stato autorizzato dalla Commissione provinciale e abbiamo già ricevuto in passato visite di carabinieri e polizia locale che non hanno evidenziato alcuna anomalia. I nostri clienti sono piccoli nuclei familiari, ma anche comitive di 50, 60 persone che arrivano sui bus turistici e per noi diventa difficile capire se fanno parte della stessa famiglia».

Non è dello stesso avviso la presidente di Earth Valentina Coppola: «Dalle foto che ci hanno inviato lunedì scorso si evince che in realtà le persone sono sedute vicinissime. Non amiamo gli spettacoli di Zoomarine che prevedono l’utilizzo dei delfini, ma finché si muovono a norma di leggi (che vanno sicuramente cambiate) non abbiamo nulla da ridire».

