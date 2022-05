Giulio Zeppieri si qualifica per il Roland Garros e zittisce il pubblico francese | VIDEO

Nelle fasi finali del suo match contro il francese Sean Cuenin (vinto con il punteggio di 6-3 6-4), il pubblico sugli spalti del Roland Garros ha iniziato a gridare e a chiacchierare, disturbando il suo ultimo turno di servizio. Poi quel punto decisivo che lo ha portato a qualificarsi, per la prima volta nella sua giovane carriera (ha solamente 20 anni), al tabellone principale di un torneo del Grande Slam. E dopo quel dritto di mancino che gli ha regalato la vittoria, Giulio Zeppieri si è voltato verso il pubblico portando la sua mano alla bocca facendo il classico gesto del silenzio.

Zeppieri zittisce il pubblico del Roland Garros dopo la vittoria

Un gesto inequivocabile quello del giovane tennista romano rivolto al pubblico francese. Uno sfogo che lo stesso Giulio Zeppieri, alla fine del match, ha motivato così:

“Sul finale c’era un caos tale che quasi mi impediva di servire per tutte le urla e le chiacchiere. Subito dopo aver vinto, però, mi sono sentito libero di prendermi tutti i fischi possibili”.

Uno sfogo consapevole. Perché il 20enne tennista romano era conscio che portando quel dito davanti alla sua bocca per zittire il pubblico sugli spalti avrebbe provocato ulteriori reazioni da parte loro nei suoi confronti. Ma lo ha fatto lo stesso, anche per caricare se stesso dopo quella vittoria che gli ha permesso – per la prima volta nella sua giovane carriera – di entrare a far parte del tabellone principale del Roland Garros. E ora dovrà tornare in campo, anche se non si conosce ancora il suo avversario al primo turno del torneo dello Slam, proprio davanti a quel pubblico che ha zittito al termine di quella che, per il momento, è stata la partita più importante della sua carriera.