Zelensky dice che il 20% dell’Ucraina è occupato dalla Russia

Alla faccia dell’operazione “speciale” di “liberazione del Donbass”: la Russia controlla attualmente il 20 percento dei territori dell’Ucraina. A rivelarlo è Volodymyr Zelensky in videocollegamento con il Parlamento del Lussemburgo. Citato dall’agenzia di stampa Unian, il presidente ucraino ha aggiunto che si tratta di “quasi 125.000 chilometri quadrati sotto il controllo degli occupanti. Questo è molto di più dell’area di tutti i paesi del Benelux messi insieme”. Sono 2.603 gli insediamenti che “devono essere liberati dalle forze russe”, mentre dalla primavera del 2014 (anno della guerra di Crimea) al 24 febbraio 2022, sono stati uccisi più di 14 mila ucraini, “più di 1,5 milioni di persone sono diventate sfollati con il controllo di 43 mila km quadrati dell’Ucraina da parte dell’esercito russo”.

La pervasività di Mosca nei territori controllati da Kyiv è spiegata da altri dati forniti dal presidente ucraino: “Le truppe russe sono entrate in 3.620 insediamenti in Ucraina, 117 sono già stati liberati, altri 2.603 sono da liberare. Nessuno può farsi da parte e non soffrire quando una catastrofe di tale portata si verifica nel mondo come è ora per colpa della Russia”. Intanto sono 261 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell’invasione, e 463 i feriti, secondo le informazioni dell’ufficio del Procuratore generale ucraino. Il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe – aggiunge la nota – hanno danneggiato 1.938 istituzioni educative, 182 delle quali sono andate completamente distrutte.

L’appello a fermare Mosca

Zelensky ha evocato gli spettri della Seconda Guerra Mondiale, “quando l’aggressione nazista minacciò la vita di intere nazioni”, per chiedere un intervento contro il Cremlino: “Dobbiamo aumentare in modo significativo la pressione sulla Russia per fermare questa catastrofe e prevenire tali aggressioni”. Aggressioni che hanno portato alla distruzione dell’intero Donbass, “uno dei centri industriali più potenti d’Europa”. “Guardiamo Mariupol – ha commentato Zelensky – c’era mezzo milione di persone e adesso non sappiamo esattamente quanti cittadini siano stati uccisi dagli occupanti. Almeno decine di migliaia in meno di 100 giorni. Gli ucraini vogliono rimanere indipendenti”.

