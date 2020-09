Il video dell’infortunio di Zaniolo: cosa si è fatto

Come sta Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio durante la partita tra l’Italia e l’Olanda ad Amsterdam. Il video del momento in cui cade a terra

Cosa è successo a Nicolò Zaniolo? Il calciatore della Roma si è accasciato al suolo durante la partita tra l’Italia e l’Olanda ad Amsterdam. E l’infortunio è subito sembrato più di una semplice botta, come spiegava ieri sera il prof. Andrea Ferretti, Responsabile Area Medica della Figc, alla Rai, al termine dell match: «Zaniolo? Ha una distorsione del ginocchio importante, aspettiamo domani per una diagnosi definitiva, ma la distorsione è di una certa importanza. Lui viene fuori da un lungo percorso riabilitativo ed è ovvio che sia molto preoccupato, come lo siamo noi».

¡FUERZA ZANIOLO! Hace meses fue operado de los ligamentos de la rodilla derecha, y hoy salió lesionado, lamentablemente parece que su rodilla izquierda tiene lesión en los ligamentos. Lamentable lo que le sucede a una promesa azzurra. pic.twitter.com/gs3eDz0AQJ — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 7, 2020

Le prime parole di Zaniolo a Ferretti sono state: «Mi sono impuntato sul terreno». In tanti parlano di lesione al crociato ma per sapere se l’infortuno è qualcosa di più di un trauma distorsivo al ginocchio bisognerà aspettare gli esami questa mattina: «La Roma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. Nella mattinata di martedì, rientrato a Roma, il calciatore sarà sottoposto ad approfondimenti diagnostici e clinici per valutare l’entità dell’infortunio». Il Messaggero spiega:

La sensazione è la peggiore per chi, dopo lo slalom esaltante contro la Juve lo scorso 12 gennaio, si accasciò all’Olimpico con le mani sulla faccia: gli saltò il crociato anteriore del ginocchio destro. Adesso è l’altro ad aver ceduto, il sinistro. E la fitta l’ha riconosciuta, simile a quella provata con la maglia della Roma. Ad Amsterdam, dopo lo scontro con il trequartista Van de Beek, la nuova resa. Addirittura più banale la dinamica di quella che gli costò quasi 6 mesi di stop, con il rientro solo il 5 luglio al San Paolo contro il Napoli.