«Ma lei mi prende in giro o proprio non capisce una mazza di ciò di cui parliamo?»

Nelle more del comico tentativo del MoVimento 5 Stelle di far passare quello di Conte su Carige come un intervento diverso da quello di Gentiloni sul Monte dei Paschi di Siena, si registra anche l’intervento del deputato grillino Michele Gubitosa a confronto con l’ex viceministro all’Economia Enrico Zanetti, nel quale quest’ultimo, a un certo punto, sbotta con un meraviglioso “Ma lei mi prende in giro o proprio non capisce una mazza di ciò di cui stiamo parlando?” dopo l’ennesima polemica con l’onorevole.

Tra parentesi, va ricordato che il burden sharing delle obbligazioni non covered, ovvero l’azzeramento degli azionisti e degli obbligazionisti è per il governo un’opzione “remota” che riguarda l’eventuale ricapitalizzazione precauzionale pubblica della banca; con i soldi dello Stato. Proprio quell’ipotesi che secondo la lettura del senatore pentastellato Castaldi e del viceministro Carlo Sibilia dovrebbe portare ad una nazionalizzazione di Carige. Ma se si arriverà a quel punto la situazione di Carige saràl’esatta fotocopia di quella di Monte dei Paschi. Con i pentastellati a “salvare le banche” invece che il PD. Insomma le se cose volgeranno al peggio il governo è pronto, ma se andranno davvero male a rimetterci saranno anche azionisti e obbligazionisti. Non tutti i 5 Stelle esultano per la scelta del governo.

