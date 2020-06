Come sta Zanardi dopo l’incidente in handbike

“In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la direzione sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime”: questo è l’ultimo bollettino dell’ospedale di Siena su Zanardi dopo l’incidente di ieri sera in handbike. Come sta oggi Alex Zanardi? Condizioni stabili nella notte, ma che rimangono ancora gravissime. Ad assistere il campione ci sono la moglie Daniela, che era al seguito della carovana, e il figlio Niccolò. Il prossimo bollettino medico dell’azienda sanitaria senese è atteso intorno alle 10.

Come sta Alex Zanardi dopo l’incidente in handbike: la dinamica

Il prossimo sarà diffuso nella mattinata di domani, dopo le 10. Intanto in serata, all’ospedale, è arrivato anche il figlio di Zanardi, Niccolò. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di ieri al km 39+800 della strada 146 all’altezza del bivio per Sant’Anna in Camprena nel comune di Pienza, in direzione di San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena. Repubblica ricostruisce oggi la dinamica:

Era arrivato in Toscana per una delle tante competizioni con l’handbike, sport che ha iniziato a praticare dopo il grave incidente in Germania che lo ha privato delle gambe nel 2001. Ma quella curva maledetta, una delle tante sulla provinciale 146, in mezzo alla campagna di Pienza, in Val d’Orcia, in leggera discesa, una curva che in teoria non avrebbe dovuto creargli particolari difficoltà, all’improvviso lo ha fatto sbandare. Il mezzo che perde il controllo, il salto di corsia e lo scontro con un tir con il rimorchio. La situazione di Zanardi, 53 anni, appare subito grave. Il primo a soccorrerlo è un medico che passava lì per caso in auto. Poco dopo arriva la moglie, che seguiva in macchina la carovana, in quel momento un gruppo composto solo da sei o sette atleti. Zanardi, l’unico in handbike, era in testa con altri due sportivi. Si stava correndo una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Poi l’arrivo dell’elicottero e il trasporto al policlinico delle Scotte a Siena, intorno alle 18 di ieri sera. «Le condizioni di Zanardi sono critiche, molto gravi — spiega Giovanni Bova, direttore del pronto soccorso — È arrivato a Siena intubato ed è stato subito ricoverato e operato nel reparto di neurochirurgia». Le fratture alla testa sono molteplici. Prima l’intervento neurochirurgico e maxillofacciale, durato circa tre ore, per stabilizzarlo, poi lo spostamento nel reparto di terapia intensiva. Ma la vita di Alex è appesa a un filo. L’ultimo bollettino di ieri sera, intorno alle 22.30, descrive una situazione sempre gravissima.

I carabinieri starebbero acquisendo un video amatoriale sull’incidente. Secondo quanto si apprende si tratta di immagini che potrebbero chiarire la dinamica dell’incidente che questo pomeriggio ha coinvolto il pilota 53enne, ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Siena. I carabinieri starebbero inoltre facendo verifiche sulle modalità organizzative dell’evento. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Serena Menicucci che ha effettuato un sopralluogo sul luogo dell’incidente. Intanto è stato portato in ospedale e sottoposto per gli esami tossicologici di rito il conducente del camion contro il quale si è scontrato Zanardi mentre era in handbike.

Cos’è una handbike

La staffetta paralimpica «Obiettivo 3», spiega oggi il Corriere, era un’idea di Zanardi, che aveva raggiunto a Firenze gli equipaggi provenienti da tre punti diversi d’Italia. La manifestazione non era competitiva e i partecipanti dovevano rispettare il Codice della strada. I carabinieri di Montepulciano hanno spiegato che il convoglio era scortato informalmente dalla polizia municipale di Pienza. Zanardi e alcuni partecipanti (cicloturisti che avevano aderito al progetto) sarebbero però stati staccati dal resto del gruppo. La Procura ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di lesioni colpose.

Repubblica spiega oggi che una handbike è un mezzo di locomozione molto simile alla bicicletta che permette a chiunque di muoversi sfruttando la propulsione fornita dalle proprie braccia.

È composta di un telaio con un sedile, sul quale ci si può posizionare da seduti o da sdraiati. Al telaio sono fissate tre ruote, una anteriore e due posteriori. L’anteriore è collegata allo sterzo e si occupa di dare la direzione al mezzo ma anche, in quanto collegata alle pedivelle mediante la catena, di offrire propulsione. I freni agiscono attraverso leve tradizionali oppure a “contropedale”, come nelle biciclette a scatto fisso. L’ultima similitudine tra bicicletta e handbike è la presenza di un cambio e dei rapporti di trasmissione, in tutto e per tutto simili tra i due mezzi: in genere ce ne sono quindici, da scegliere in base alle difficoltà altimetriche dei percorsi.

Gli utilizzatori “sportivi” di handbike sono i mielolesi (coloro che hanno subito danni al midollo spinale), gli amputati o le persone affette da malattie neurologiche o neurodegenerative. In base all’uso esistono più modelli di handbike. Quello da competizione, il mezzo utilizzato anche da Alex Zanardi, ha un’altezza da terra di pochi centimetri e misure conformate ad altezza e peso dell’atleta che le utilizza: sono, in pratica, fatte su misura. Quelle utilizzati dagli amputati si guidano da seduti e hanno un telaio in fibra di carbonio che permette l’uso dei muscoli del tronco per aumentare la forza della spinta. Sono però più soggette a ribaltamenti a causa della posizione del baricentro più rialzata rispetto alle handbike che si guidano in pratica da sdraiati, più adatte ai mielolesi. Possono raggiungere anche i 55 km/h.

Le gare sono suddivise in cinque diverse categorie in base al tipo e alla gravità della lesione e possono essere su pista o su strada. Molto variabili le lunghezze delle prove: si può andare dai 4 km fino a 70. Dal 2009 c’è il Giro d’Italia a tappe.

