Hanno hackerato lo yacht di Putin e lo hanno “mandato” all’inferno

Un altro gesto simbolico che, a differenza degli altri che abbiamo raccontato negli ultimi giorni, non ha avuto effetti concreti e reali. Sta di fatto che, dopo aver mandato in down il sito ufficiale del governo russo, gli hacker legati alla galassia del gruppo Anonymous hanno preso di mira anche il sistema che mostra le indicazioni di traffico navale. In particolare, è stata modificata la rotta di Graceful, lo yacht che sarebbe di proprietà del Presidente russo Vladimir Putin.

Putin reportedly has a $97 million luxury yacht called “Graceful”. A group of Anonymous hackers on Saturday figured out a way to mess with maritime traffic data & made it look like the yacht had crashed into Ukraine’s Snake Island, then changed its destination to “hell”: pic.twitter.com/Ch53lcG7D6

— Ryan Gallagher (@rj_gallagher) February 27, 2022