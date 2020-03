Un hotel è crollato in serata a Quanzhou, città della provincia cinese sudorientale del Fujian. Secondo quanto riferito dalla municipalità, sono circa 70 le persone rimaste intrappolate tra le macerie, con i soccorsi che sono riusciti finora a portarne in salvo 28, hanno riportato i media cinesi. Non sono chiare al momento le cause dell’incidente.

L’hotel Xinjia usato per la quarantena del coronavirus crollato in Cina

L’hotel crollato in serata in Cina a Quanzhou, città della provincia del Fujian, era stato di recente convertito per far osservare il periodo di quarantena supplementare disposto per i pazienti guariti dal coronavirus. Lo riporta il Quotidiano del Popolo, secondo cui l’hotel Xinjia, questo il nome dell’albergo, aveva un totale di 80 camere. Tra le circa 70 persone rimaste intrappolate sotto le macerie, 28 sono state finora tratte in salvo. Il South China Morning Post scrive che lo Xinjia Express Hotel di Quanzhou è crollato poco dopo le 19:00, secondo quanto riferito da Mnw.cn. Le autorità del distretto di Licheng hanno detto che circa 70 persone erano nell’edificio quando è crollato. Il governo municipale di Quanzhou ha dichiarato che circa 34 persone sono state soccorse entro le ore 22.

Around 19:30, the building collapsed in Xinjia Hotel, Licheng District, and about 70 people were trapped. Quanzhou and Licheng District governments are organizing search and rescue efforts, and 23 people have been rescued by 21:00.

Following live video

L’hotel era stato di recente trasformato in un centro di quarantena ed era uno dei due del distretto. Era stato convertito dal governo del distretto di Licheng in struttura di sorveglianza medica per persone a stretto contatto con pazienti affetti da coronavirus. Un uomo che vive dall’altra parte della strada rispetto all’hotel ha detto che pensava che il crollo fosse dovuto a un’esplosione.

Pictures posted by netizens on Chinese social media platform Weixin has revealed that the Xinjia Hotel, which is believed to be a #coronavirus quarantine site, has completely toppled down. As of 7.30 pm, 16 people have been rescued, according to Chinese media.

L’hotel ha 80 camere e è stato inaugurato nel giugno 2018.