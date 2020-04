Walter Ricciardi richiude la Lombardia

Come sapete, proprio nel giorno in cui la Guardia di Finanza si presentava in Regione per acquisire documenti sulla strage di anziani nelle RSA lombarde, ad Attilio Fontana è venuto in mente di riaprire la Lombardia – proprio mentre il suo assessore Gallera si lamentava della troppa gente in giro – e, in serata, di fare retromarcia rispetto all’annuncio iniziale (tanto da far sospettare che dietro l’iniziativa ci fosse Salvini): ” Noi non ci permettiamo di parlare di attività produttive, che sono una questione di esclusiva competenza del governo centrale. Parliamo di una graduale ripresa delle attività ordinarie”. Oggi però Walter Ricciardi dell’OMS spiega in un’intervista a Repubblica che c’è troppa fretta, senza mai nominare Fontana:

«La fretta non si concilia con la saggezza. Dobbiamo avere un’attenzione massima per non far ripartire la malattia. Invito tutti a non correre».

Quindi no alle riaperture?

«Le riaperture vanno fatte rispettando tre parametri. Il primo è la circolazione del virus. Non si possono far ripartire a cuor leggero le attività in aree geografiche dove è ancora molto presente. Penso a certe zone della Lombardia dove non ci sono elementi obiettivi per riaprire a maggio. Dobbiamo ricordare che questo coronavirus, nel giro di 15 giorni, da due casi arriva a 2mila contagiati. Ha avuto lo stesso andamento esponenziale in tutto il mondo».