Cosa ci fanno i mezzi militari russi al confine con la Finlandia? | VIDEO

Vyborg è una cittadina di circa 80mila abitanti. Si trova a Nord di San Pietroburgo e rappresenta uno degli ultimi agglomerati urbani prima di arrivare al confine tra la Russia e la Finlandia. E proprio lì, sull’autostrada che porta verso Helsinki, sono stati immortalati alcuni mezzi militari inviati da Mosca. Perché si trovano lì? Perché si stanno recando proprio al confine tra i due Paesi? Negli ultimi giorni, il governo finlandese (in tandem con quello svedese) ha annunciato di aver concluso tutte le pratiche interne per chiedere ufficialmente alla Nato di entrare a far parte del Patto Atlantico.

Vyborg, i mezzi militari russi al confine con la Finlandia

La veridicità del filmato che immortala il passaggio dei mezzi militari russi a Vyborg, proseguendo verso Nord (come si vede dal cartellone autostradale che indica Helsinki tra le mete) è stata confermata da SkyNews. Camion, furgoni e altri mezzi, compresi i sistemi di difesa costiera. Tutti in viaggio lungo quella strada che porta al confine della Finlandia. E le premesse – visto i precedenti e le azioni che hanno portato poi all’escalation militare, all’invasione e alla guerra contro l’Ucraina – non sembrano essere le migliori.

Ovviamente, per il momento, non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del Cremlino. Ma questo, come la storia recente insegna, non è un elemento affidabile. Sta di fatto che questo passaggio per Vyborg verso il confine della Finlandia arriva con tempistiche molto sospette. Perché la Finlandia, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ha accelerato le procedure per richiedere l’ingresso nella Nato e diventare il 31° Paese a far parte del Patto Atlantico di difesa (anche la Svezia sta cercando una sintesi per diventare il numero 32). E proprio nei giorni scorsi la premier finlandese (che oggi si è incontrata con la sua omologa svedese) aveva annunciato la “candidatura” nel giro delle prossime settimane.

(foto: da SkyNews)