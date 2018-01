Per chi vota Romano Prodi?

Ieri Romano Prodi è finito nella campagna elettorale a causa di alcune sue dichiarazioni in cui diceva che avrebbe votato per il centrosinistra e criticava chi era fuori dall’alleanza (ovvero, Liberi e Uguali). Oggi il professore in un’intervista rilasciata a Tommaso Ciriaco su Repubblica spiega meglio il suo pensiero, ribadendo di non aver ancora deciso per chi votare:

«Scusi, ma dov’è la sorpresa? È ovvio che guardo alla coalizione. Io sono da sempre quello della logica di coalizione. E quindi, dico che Liberi e Uguali in questo momento non è per l’unità del centrosinistra. Mentre Renzi e il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd, lo sono». Parla anche d’altro, naturalmente. Non fa sconti a Matteo Renzi per la grande epurazione delle liste elettorali: «Non ha aiutato l’unità». Peggio,non sa neanche se sceglierà il partito dell’ex premier o i suoi alleati: «Non so se voterò Pd, devo decidere».

E guarda al 4 marzo con ansia: «Non sono ottimista sul risultato».Impossibile tirare il sasso e nascondere la mano. Di certo, il Professore non intende farlo. Sa bene che Piero Grasso e Pierluigi Bersani vivono il suo schierarsi come un affronto. Di più, come qualcosa che lambisce pericolosamente la categoria del tradimento. Roberto Speranza, per dire, lo accusa di essersi schierato con chi lavora alle larghe intese con il nemico Silvio Berlusconi. «Se fossero rimasti nelpartito – replica ai vertici di Leu senza esitare un secondo – oggi il Pd sarebbe diverso».