“Non baciatevi davanti ai bambini, siete due donne” | VIDEO

L’omofobo di Voghera. Dalla cittadina di poco meno di 40mila anime arriva l’ennesima storia di come l’amore tra due donne (o tra due uomini) crei profondi disagi – per usare un eufemismo – in alcuni cittadini. Accade una mattina di qualche giorno fa, in un parco del centro città. Una giovane coppia, Aurora e Valentina, si scambiano un bacio a stampo, simbolo del loro amore. A qualcuno, però, questa scena non è andata giù e ha raggiunto le due ragazze (24 e 28 anni) aggredendole verbalmente e attaccando il loro comportamento. Le due giovani hanno filmato tutto e hanno pubblicato in rete (su TikTok) il filmato. E le loro risposte sono uno schiaffo al bigottismo di alcuni che non accettano le vie infinite di un sentimento puro come l’amore.

Voghera, le due donne che si baciano al parco aggredite verbalmente

“Siete due donne, non baciatevi davanti ai bambini”, dice l’uomo rivolgendosi a Sara e Valentina. Le due, replicano a tono, sottolineando come il loro fosse un semplice bacio a stampo e chiedendo all’uomo se lui si fosse mai baciato con sua moglie davanti ai bambini. Insomma, messo all’angolo il signore risponde di sì, ammettendo – di fatto – come il suoi discorso fosse il più classico dei cliché omofobi.

L’uomo di Voghera è in evidente difficoltà nei confronti delle risposte pronte delle due giovani e, a un certo punto, fa un passo verso di loro. Ma loro, telecamere alla mano, riescono a farli fare marcia indietro, fino all’intervento paradossale della moglie che le attacca dicendo che loro non possono riprendere la scena. Poi la coppia, moglie e marito, si allontanano. Per fortuna, a differenza di quanto accaduto nei giorni scorsi nella stazione Valle Aurelia di Roma, non c’è stato alcuno scontro fisico. Ma quanto accaduto nel piccolo comune in provincia di Pavia, è l’emblema di questo sentimento omofobo molto diffuso su tutto il territorio, nonostante l’indignazioni a giorni e targhe alterne dei politicanti.

La società alla sbando

Aurora e Valentina, nel loro video di denuncia, dicono una cosa sacrosanta: qual è il problema di vedere due donne che si baciano in un parco pubblico davanti ai bambini? I più piccoli, per natura, non giudicano. Sono gli adulti, attraverso la loro forma mentis, a indirizzare il pensiero morale dei più giovani.

(foto e video da Neg.zone)