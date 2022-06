Il missile balistico intercontinentale “Sarmat” sarà operativo entro la fine dell’anno: lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro al Cremlino con i diplomati dell’Accademia militare russa. L’arma era stata testata lo scorso 20 aprile. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, è capace di “penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura”. Lo stesso Putin lo aveva annunciato tronfio come un missile capace di difendere la Russia “contro le attuali minacce” e che avrebbe fatto “riflettere coloro che ci stanno minacciando”.

Putin annuncia il nuovo missile Sarmat entro fine 2022

Due mesi fa Putin era apparso sulla tv di stato mentre i militari annunciavano che il missile era stato lanciato da Plesetsk nel nord-ovest e aveva colpito alcuni obiettivi nella penisola di Kamchatka nell’estremo oriente. In quell’occasione disse: “Il nuovo complesso ha le più alte caratteristiche tattiche e tecniche ed è in grado di superare tutti i moderni mezzi di difesa antimissilistica. Non ha analoghi al mondo e non ci vorrà molto tempo prima che sia pronto”. Il Pentagono riferì di essere stato adeguatamente informato prima del lancio, aggiungendo che considerava il test una “routine” e non una minaccia per gli Stati Uniti. Secondo il Servizio di ricerca del Congresso degli Stati Uniti, la Russia dovrebbe schierare il Sarmat con 10 o più testate su ciascun missile.

“Continueremo a rafforzare le nostre forze armate”

L’arma è in un processo di sviluppo da anni, quindi il suo imminente arrivo non è una sorpresa per l’Occidente, ma arriva in un momento di estrema tensione geopolitica dovuto alla guerra in Ucraina. “Continueremo a sviluppare e rafforzare le nostre forze armate, tenendo conto delle potenziali minacce e rischi militari”, ha aggiunto Putin, riferendo che l’esercito russo è attualmente rifornito con il sistema missilistico terra-aria S-500. Quest’anno la Russia schiererà i missili balistici intercontinentali Sarmat appena testati, più potenti di 10 testate nucleari.