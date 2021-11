“Un gesto giocoso”: il solito lucidissimo commento di Feltri sulle molestie a Greta Beccaglia

Pacche sul sedere e pacche sulle spalle. Ancora una volta, Vittorio Feltri si è reso protagonista di un commento che poco si addice alla gravità di quanto accaduto sabato pomeriggio fuori dallo Stadio “Castellani” di Empoli, quando un “tifoso” della Fiorentina – Andrea Serrani, individuato dalla Polizia e che a breve riceverà un daspo e (probabilmente) una denuncia per molestie sessuali – in un atto che ha definito di “goliardia” ha dato un vigoroso schiaffo sul fondoschiena di Greta Beccaglia, inviata di Toscana Tv impegnata nella sua diretta fuori dall’impianto toscano.

L’editorialista e fondatore di Libero, con un fondo pubblicato sul quotidiano che ha diretto fino a poco tempo fa, minimizza l’accaduto. A partire dal gesto del “tifoso” viola:

Insomma, il tutto viene derubricato a “schiaffetto”. Ma c’è molto di più nell’editoriale scritto da Vittorio Feltri. L’ex giornalista (e consigliere comunale a Milano), sostiene che le scuse del “tifoso” siano d’obbligo ma anche che il tutto dovrebbe concludersi con un “educativo” calcio nel sedere, senza sollevare tutto il polverone mediatico che, invece, si è alzato fin da sabato sera. Per lui, dunque, tutta l’indignazione è immotivata.

“Sappiamo tutti che le femminucce vanno ossequiate e mai sfiorate se non aderiscono spontaneamente a farsi accarezzare o qualcosa del genere, ma se qualcuno contravviene a questa regola, come nel caso del tifoso viola, non mi pare equo invocare la sua prolungata carcerazione. Io proporrei per il palpatore di chiappe una sanzione adeguata al reato commesso: un calcio nel culo. Nulla di più”.

E se il pensiero di Vittorio Feltri è, oramai, un grande classico della letteratura giornalistica moderna, non può sorprendere quello di Vittorio Sgarbi che – mischiano pere e mele – ha commentato il caso di molestie contro Greta Beccaglia a modo suo. In collegamento con “Quarta Repubblica”, su Rete4, ha voluto rendere edotto il pubblico sulle “palpate” che subisce quotidianamente:

“Oggi sono stato insistentemente toccato da due donne che mi hanno sfiorato il culo e non ho denunciato. Gli omosessuali che incontro mi toccano sempre le palle e non ho mai detto niente. Se un omosessuale mi tocca le palle lo prendo per una battuta e mi capita sempre. Una donna può stare al gioco, oppure può denunciare ed essere risarcita con 1000 euro. Fai una multa contro la maleducazione, non parli di violenza sessuale. Non è violenza, non è violenza, non è violenza”.