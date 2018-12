Vittorio Di Battista e i dipendenti della Di.Bi.Tec.: «Non vogliono essere pagati»

Vittorio Di Battista e la sua Di.Bi.Tec. S.R.L. finiscono sulla graticola per il secondo giorno consecutivo dopo la notizia del Giornale a cui l’ex deputato Alessandro e suo padre hanno risposto ieri. Dopo Di Maio anche Di Battista finisce nel mirino per i guai aziendali del padre, mentre tra il popolo, ricorda oggi Repubblica, c’è chi gli scrive: «Non paghi i dipendenti e t’incazzi pure».

Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Lorenzo Vendemiale riepiloga i termini della questione:

L’accusa è di non pagare i lavoratori. Sarebbe bastata una telefona per scoprire che i dipendenti non pagati sono la figlia di Di Battista e u n’altra socia, come spiega lo stesso Vittorio: “Non ci sono dipendenti non pagati, solo persone che hanno rinunciato al proprio emolumento in una fase difficile”. Per trovarlo bisogna andare a Fabrica dove ha sede la Di.Bi.Tec. Un vecchio magazzino, cancello arrugginito, computer stile Ibm Anni 90, pile di scartoffie e scatoloni ammassati all’ingresso.

I vicini non se la passano meglio: la zona di Civita era il regno della ceramica sanitaria ma nell’ultimo decennio è stata travolta dalla crisi. Dietro un cartello di benvenuto che evoca il muro di Berlino, Di Battista padre lavora con Carmela Traversari, socia al 5 per cento e simpatizzante M5s: è una dei due dipendenti a cui la Di. Bi. Tec deve 53 mila euro; l’altra è Maria Teresa Di Battista, sorella di Alessandro. In un’azienda a conduzione familiare, i titolari sono anche impiegati: se le cose vanno male niente stipendio. L’impressione non mente: la ditta tra il 2015 e il 2016 ha visto calare il suo fatturato dell’8% (da 476 a 439 mila euro) e praticamente non ha prodotto utili. “Siamo un’azienda normale, non riceviamo favori dallo Stato e dai potenti”, dice il titolare.