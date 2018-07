Anche Virginia Raggi inciampa in una buca

Il Messaggero in un articolo a firma di Simone Canettieri racconta un curioso fatto accaduto ieri: la sindaca Virginia Raggi è finita incastrata con la scarpa in una delle tante buche che la sua amministrazione ha promesso di riparare, finora con scarsi risultati. La scena è avvenuta lontano dagli obiettivi dei fotografi e la sindaca ha rischiato di cadere, ritrovando con dolore l’equilibrio:

Uno sforzo testimoniato dalla smorfia che le è comparsa in volto durante questo piccolo fuoriprogramma. Che per fortuna non ha avuto alcun tipo di conseguenza e “non è stato ripreso dai cellulari”, dicono i grillini.

In rete infatti girano dei meme (fotomontaggi) che la ritraggono sorridente mentre saluta, appunto, da dentro una buca. Un modo per sdrammatizzare una piaga della Capitale. Democratica e trasversale perché colpisce il centro storico come le periferie.