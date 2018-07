La lettera di Roberta Lombardi a Beppe Grillo su morti e buche in strada

«Caro Beppe, … tua Roberta»: dopo la simpatica scenetta di Beppe Grillo che nega l’esistenza di buche a Roma mentre sobbalza in auto per una buca e ammira l’asfalto perfetto su una strada non gestita dal Campidoglio o dai municipi, Roberta Lombardi scrive una lettera aperta al Garante M5S per ricordargli che fare lo spiritoso sui morti in strada è inopportuno.

Caro Beppe, come chiunque ti voglia bene io guardo tutti i tuoi video e i tuoi show con il sorriso. Perché oltre ad essere stato un visionario e aver immaginato una forza politica completamente diversa, che sta rivoluzionando un paese nonostante la violenta reazione di chi vorrebbe che tutto rimanga com’era, tu sei e resti un grande comico. Uno di quelli che fanno ridere già solo per il tono della voce, per le facce, per la capacità di trovare le parole giuste, sempre, e di far scattare la risata. Per questo qualche giorno fa sono rimasta stupita, ed è per me la prima volta, di aver visto un tuo video ed aver reagito, alla fine, non con un sorriso ma con un fondo di tristezza. E mi sono subito chiesta il perché.

Vedi mio carissimo Beppe, mentre era divertente vederti fare “Il moralizzatore del traffico”, quando hai chiuso il tuo minitour romano dicendo “non ci sono buche, nessuna buca, nessuna buca”, non ho più riso, e mi è sceso un velo di tristezza. Perché purtroppo il problema delle buche a Roma (come in tantissime altre città italiane) non fa ridere. Perché purtroppo ci sono persone che hanno subito gravi infortuni, e famiglie che hanno subito lutti, a causa del pessimo stato del manto stradale.