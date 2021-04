Ieri a Villa Angeletti, parco di Bologna, è stato organizzato un rave party durante il quale centinaia di persone si sono riunite.

Il rave party senza mascherina a Villa Angeletti a Bologna | VIDEO

Il risultato è stato quello di vedere tanti ragazzi ammassati e senza mascherina ballare e fare festa creando un maxi assembramento:

Ecco Bologna oggi.

Rave party non autorizzato senza che nessuno intervenisse.

Lamorgese semplicemente vergognosa.

Poi vanno a multare un bar che tiene aperto o un ristoratore.

Poi ovvio che la gente mi chiami e mi dica che le Istituzioni si coprono di ridicolo. pic.twitter.com/2ENecvTGQC — Galeazzo Bignami (@galeazzobignami) April 25, 2021

Come racconta il Resto del Carlino la festa a Villa Angeletti, in zona Bolognina, si è svolta con musica a volume altissimo. Non solo: sono stati lanciati anche dei fumogeni. A denunciare l’accaduto, almeno sui social, è stato il parlamentare di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami che ha scritto “A Bologna – denuncia Bignami – vale questa regola: a qualcuno è consentito fare tutto, a qualcuno non è consentito fare nulla. Mi piacerebbe vedere la ministra Lamorgese da queste parti, anche perché non c’è nessuno che sta impedendo questa roba. È intollerabile”. Le persone a Villa Angeletti avrebbero iniziato a “occupare” il parco fin dal mattino. Erano circa 500 e non sono state inflitte multe nonostante la presenza di Digos e forze dell’ordine che hanno monitorato la situazione